Türkiye Bulgaristan hangi kanalda? Türkiye Bulgaristan maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Bulgaristan Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Türkiye Bulgaristan maçını hangi kanal veriyor? İşte Türkiye Bulgaristan maçı yayın bilgisi haberimizde...

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Bulgaristan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Bulgaristan maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Bulgaristan maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.