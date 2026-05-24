Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez

Polis müdahalesiyle boşaltılan CHP Genel Merkezi’nden TBMM’ye yürüyüşe geçen Özgür Özel ve ekibinin protestosunu takip eden CNN Türk Muhabiri Murat Bekmezci’ye, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın tokat attığı ileri sürüldü. Soru sormaya çalışan basın mensubuna yönelik fiziki müdahale kameralara yansırken, yaşananlar tepki topladı. Türkiye Basın Federasyonu, Başarır’ı sert dille kınayarak basın özgürlüğünün şiddetle susturulamayacağını ve inceleme başlatılmasını istedi.

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye krizi ve ardından başlayan TBMM yürüyüşü sırasında, basın mensuplarına yönelik müdahale iddiaları medyanın gündemine oturdu. Türkiye Basın Federasyonu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın CNN Türk muhabirine fiziksel müdahalede bulunduğunu açıklayarak sert bir kınama mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, gazetecilerin halkın haber alma hakkı adına kamu görevi yürüttüğü vurgulanarak, sözlü ve fiziksel şiddetin demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi.

"BASIN ÖZGÜRDÜR, ŞİDDETLE SUSTURULAMAZ"

Türkiye Basın Federasyonu tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Basın mensuplarına yönelik her türlü sözlü ve fiziksel müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. CNN Türk muhabirine yönelik CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tarafından gerçekleştirilen fiziksel müdahale kabul edilemezdir.

Gazeteciler, halkın haber alma hakkı adına görev yapan kamu görevlisi niteliğinde çalışmaktadır. Görevini yapan bir basın mensubuna yönelik hiçbir sözlü ya da fiziksel müdahale demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. Basın özgürdür, sansür edilemez ve hiçbir koşulda şiddetle susturulamaz. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Kınıyoruz."

Elif Yeşil
