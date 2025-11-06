Türkiye Basın Federasyonu, medyanın sorunlarını Burhanettin Duran'a aktardı

Haberler

Türkiye Basın Federasyonu yetkilileri, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya gelerek yerel ve ulusal medyanın yaşadığı sorunları içeren bir rapor sundu. Toplantıda geleneksel medyanın korunmasına yönelik yasal düzenlemeler ve mesleki haklar kapsamında gazetecilere yeşil pasaport verilmesi talep edilirken telif hakları konusunda birlik sağlanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Basın Federasyonu yetkilileri, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya gelerek yerel ve ulusal medyanın yaşadığı sorunları içeren kapsamlı bir rapor sundu.

Toplantıda, özellikle TÜRKSAT uydu ücretlerinin yüksekliği ve dolar üzerinden alınmasının yanlış olduğu görüşü gündeme getirildi. Federasyon temsilcileri, bu durumun yerel medya kuruluşlarını ciddi şekilde zorladığını ifade etti.

GELENEKSEL MEDYANIN KORUNMASINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Dijital mecraların hızla gelişmesinin, hem fırsatlar hem de tehditler barındırdığına dikkat çekildi. Bazı dijital platformların yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle denetim yapılamadığı, buna karşın reklam pastasının büyük kısmını bu mecraların aldığı belirtildi. Bu kapsamda, geleneksel medyanın korunmasına yönelik yasal düzenlemeler talep edildi.

Ayrıca toplantıda, telif hakları konusunda bir birlik sağlanması gerektiği vurgulandı. Farklı meslek birliklerinin farklı ücretlendirmeler uygulamasının sektörde karmaşa yarattığı ifade edildi.

Gazeteciler, mesleki haklar kapsamında yeşil pasaport verilmesi talebinde de bulundu.

"BİZ VE EKİBİMİZ HER ZAMAN MEDYANIN YANINDA YER ALACAĞIZ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Basın Federasyonu üyelerinin taleplerini dinleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz ve ekibimiz her zaman medyanın yanında yer alacağız. Sorunların çözümü için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız"

SİNAN BURHAN'DAN TEŞEKKÜR

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise, "İletişim Başkanımız Sn Burhanettin Duran'a nazik kabulleri için teşekkür ederiz" dedi. Toplantıya 25 ulusal ve yerel medya yöneticisi katıldı.

