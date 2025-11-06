Türkiye Basın Federasyonu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti

Haberler

Güncelleme:
Türkiye Basın Federasyonu heyeti, İletişim Başkanı Fahri Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alındı ve çözüm önerileri paylaşıldı. TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, medyanın sorunlarının çözümünde Duran'ın katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Duran ise medyanın sorunlarını çözmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte gayret göstereceklerini ifade etti.

Türkiye Basın Federasyonu (TBF) heyeti, İletişim Başkanı Fahri Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerel ve ulusal medyanın sorunları ele alınarak çözüm önerileri paylaşıldı.

SİNAN BURHAN'DAN TEŞEKKÜR

TBF Genel Başkanı Sinan Burhan, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Medyanın sorunlarının çözümünde katkı sağlayacağına inancımız tamdır." dedi.

DURAN: MEDYANIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, "Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını ekip arkadaşlarımla birlikte çözmek için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete 25 gazeteci katıldı.

