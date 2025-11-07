Haberler

Türker İnanoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

Türker İnanoğlu öldü mü, ne zaman öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinema dünyasına adımını 1957'de, henüz Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğrencisiyken yönetmen yardımcısı pozisyonuyla attı. Peki, Türker İnanoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

Kariyerinin ilk dönemlerinde, Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi Türk sinemasının önemli ustalarına asistanlık yaparak tecrübe kazandı. Kendi yönetmenlik serüvenine ise 1959 senesinde "Senden Ayrı Yaşayamam" isimli filmiyle resmen başladı. Türker İnanoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türker İnanoğlu (1936-2024). Türk sinemasında "Bay Sinema" lakabıyla tanınır.

Mesleği : Ünlü bir yönetmen, yapımcı, senarist ve iş insanıdır.

Kariyeri :

• 1957'de yönetmen yardımcılığı ile sinemaya başladı.

• 1959'da yönetmenliğe geçti.

• 1960'ta kendi yapım şirketi olan Erler Film'i kurdu ve yüzlerce filme imza attı.

• Türkiye'yi video kaset ile tanıştıran Ulusal Video şirketini kurdu (1979).

• ATV gibi önemli televizyon kanallarının kuruluşunda yer aldı ve çok sayıda başarılı TV yapımı (örneğin Arka Sokaklar) gerçekleştirdi.

• Önemli Kurumlar: TÜRVAK (Türker İnanoğlu Vakfı) Sinema-Tiyatro Müzesi ve TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center)'ı kurdu.

• Özel Hayatı: Oyuncu Filiz Akın ve daha sonra Gülşen Bubikoğlu ile evlendi; İlker İnanoğlu ve Zeynep İnanoğlu (Özdemir) adında iki çocuğu vardır.

TÜRKER İNANOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Türker İnanoğlu, Nisan 2024'te öldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.