Kariyerinin ilk dönemlerinde, Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi Türk sinemasının önemli ustalarına asistanlık yaparak tecrübe kazandı. Kendi yönetmenlik serüvenine ise 1959 senesinde "Senden Ayrı Yaşayamam" isimli filmiyle resmen başladı. Türker İnanoğlu öldü mü, ne zaman öldü?

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türker İnanoğlu (1936-2024). Türk sinemasında "Bay Sinema" lakabıyla tanınır.

• Mesleği : Ünlü bir yönetmen, yapımcı, senarist ve iş insanıdır.

• Kariyeri :

• 1957'de yönetmen yardımcılığı ile sinemaya başladı.

• 1959'da yönetmenliğe geçti.

• 1960'ta kendi yapım şirketi olan Erler Film'i kurdu ve yüzlerce filme imza attı.

• Türkiye'yi video kaset ile tanıştıran Ulusal Video şirketini kurdu (1979).

• ATV gibi önemli televizyon kanallarının kuruluşunda yer aldı ve çok sayıda başarılı TV yapımı (örneğin Arka Sokaklar) gerçekleştirdi.

• Önemli Kurumlar: TÜRVAK (Türker İnanoğlu Vakfı) Sinema-Tiyatro Müzesi ve TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center)'ı kurdu.

• Özel Hayatı: Oyuncu Filiz Akın ve daha sonra Gülşen Bubikoğlu ile evlendi; İlker İnanoğlu ve Zeynep İnanoğlu (Özdemir) adında iki çocuğu vardır.

TÜRKER İNANOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Türker İnanoğlu, Nisan 2024'te öldü.