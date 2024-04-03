Türker İnanoğlu'nun cenazesi ne zaman, saat kaçta? Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni nerede olacak? soruları araştırılıyor. Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından merak edilen cenaze töreninin tarihi ve yeri hakkında detaylar gündeme geliyor. Peki, Türker İnanoğlu'nun cenazesi ne zaman, saat kaçta? Türker İnanoğlu'nun cenaze töreni nerede olacak?

TÜRKER İNANOĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmenin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ NEREDE OLACAK?

İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından kayınpederinin cenaze programını paylaşarak, "Türker İnanoğlu'nun cenaze merasimi şu şekilde planlanmıştır. 4 Nisan Perşembe, 10.00 Tim Show Center'da töreni. Öğle namazına müteakip Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnolunacaktır." dedi.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Karabük'te 1936'da dünyaya gelen Türker İnanoğlu, 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yapan İnanoğlu, 1959'da "Senden Ayrı Yaşayamam" filmiyle yönetmenliğe başladı. İnanoğlu, 1960'da Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.

Kısa zamanda çok sayıda filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlenen İnanoğlu, 1979'da Ulusal Video Film AŞ'yi kurarak Türkiye'yi video ile tanıştırdı ve Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlatarak çığır açtı. İnanoğlu daha sonra 1985'te Ulusal Radyo Televizyon adında televizyon stüdyosunu kurarak burada çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. TRT'de İnanoğlu'nun başlattığı "İcraatın İçinden" adlı televizyon programı, Türk siyasi tarihinde ve televizyonculuğunda önemli yer edindi. Dönemin başbakanı Turgut Özal, bu programda ayda bir ekrana çıkarak kamuoyuna hükümetin icraatını anlattı.

Türker İnanoğlu

Özel televizyon kanallarının başladığı döneme de damgasını vuran İnanoğlu, 1994'te Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'yi kurdu. Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması ve Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın sahibi olan İnanoğlu, 2005'te Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı. Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu, kariyeri boyunca 84 film ve dizinin yapımcılığını üstlenirken bu yapımların 71'inde yönetmenlik yaptı.

Hafızalara kazınmış çok sayıda Yeşilçam filmine imza atan İnanoğlu'nun yakın zamanda yapımcılığını üstlendiği "Cennet Mahallesi", "Arka Sokaklar" ve "Akasya Durağı" dizileri Türk televizyonlarına damgasını vurdu.