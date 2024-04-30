Turkcell 30. yıl hediye kampanyası nasıl yapılır? Ücretsiz internet, dakika ve SMS nasıl alınır?
Turkcell, 30. yıldönümünü coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Mayısta başlayacak kampanya kapsamında tüm Turkcell'lilerin ve Turkcell'e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanıyor. Peki, Turkcell 30. yıl hediye kampanyası nasıl yapılır?
Turkcell 30. yıl kampanyasına nasıl kullanılır? Turkcell, 30. yıldönümünü coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Mayısta başlayacak kampanya kapsamında tüm Turkcell'lilerin ve Turkcell'e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanıyor. Peki, Turkcell 30. yıl hediye kampanyası nasıl yapılır? İşte detaylar...
TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI NASIL YAPILIR?
Turkcell'in 30. yılına özel sunduğu kampanyayla Turkcell'liler paketlerindeki GB, SMS ve dakikalarını iki katına çıkararak daha fazla iletişim imkanına kavuşuyor.
Turkcell'liler kampanyaya Turkcell uygulaması Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30. YIL yazıp 2200'a SMS göndererek katılım talebinde bulunabilecekler.
Kampanya Detayları
- Kampanya ücretsizdir.
- Kampanyaya katılan faturasız müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içi her yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri paket bitiş tarihlerine kadar ikiye katlanacaktır.
- Kampanyaya katılan faturalı müşterilerin kampanya kriterlerine uygun olan paketlerinin yurt içi her yöne dakika, yurt içiher yöne SMS ve yurt içi internet içerikleri bir ay geçerli olacak şekilde ikiye katlanacaktır.