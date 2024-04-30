Turkcell 30. yıl hediye kampanyası nasıl yapılır? Ücretsiz internet, dakika ve SMS nasıl alınır?

Turkcell 30. yıl kampanyasına nasıl kullanılır? Turkcell, 30. yıldönümünü coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Mayısta başlayacak kampanya kapsamında tüm Turkcell'lilerin ve Turkcell'e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanıyor. Peki, Turkcell 30. yıl hediye kampanyası nasıl yapılır? İşte detaylar...

TURKCELL 30. YIL KAMPANYASI NASIL YAPILIR?

Turkcell'in 30. yılına özel sunduğu kampanyayla Turkcell'liler paketlerindeki GB, SMS ve dakikalarını iki katına çıkararak daha fazla iletişim imkanına kavuşuyor.

Turkcell'liler kampanyaya Turkcell uygulaması Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığı ile ya da 30. YIL yazıp 2200'a SMS göndererek katılım talebinde bulunabilecekler.

Kampanya Detayları