Türkan Akyol ne bakanıydı? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bakanı olan Türkan Akyol ne bakanı olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İLK BAKANI OLAN TÜRKAN AKYOL NE BAKANI OLMUŞTUR?

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Cevap: Açıklanıyor....