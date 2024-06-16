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Türk vatandaşları Rodos adasına neden alınmadı? Olay ne, ne oldu?

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Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı. Türk vatandaşları Rodos adasına neden alınmadı? Olay ne, ne oldu?

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı. Peki, Türk vatandaşları Rodos adasına neden alınmadı? Olay ne, ne oldu?

TÜRK VATANDAŞLARI RODOS ADASINA NEDEN ALINMADI?

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, Rodos polisinin engeline takıldı. Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.

Türk vatandaşları Rodos adasına neden alınmadı? Olay ne, ne oldu?

OLAY NE, NE OLDU?

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı. Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası'na gidemedi. Schengen vizesi olan vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Rodos Adası Yunanistan Marmaris Muğla Vize Turizm Gündem Politika Dünya Haberler

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