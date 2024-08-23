Üye Girişi
Haberler

Türk vatandaşının Polonya'da 22 bin liraya aldığı otomobile bakın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya'da yaşayan bir Türk vatandaşı 600 Euro'ya (22 bin 661 TL) aldığı arabasını videoya alıp sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede viral olan gönderinin altına "Türkiye'de imkansız olan bir şey başarmış en azından" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son dönemlerde sosyal medyadan paylaşılan ilginç videolar kervanına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı Polonya'da yaşayan bir Türk vatandaşı...

600 Euro'ya yani yaklaşık 22 bin 500 liraya aldığı otomobili videoya alıp sosyal medyadan paylaşan genç, hem söyledikleriyle hem de satın aldığı araçla adından söz ettirmeyi başardı.

"BURADA 400 BİN İSTERLER"

Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına " Türkiye'de imkansız olan bir şey başarmış en azından", "Benim ev kiram", "Burada bu arabaya 400 bin isterler", "Pahalıya almışsın çünkü bu arabayı orda çöpe atıyorlar", "Şaşıracak bir şey yok Almanya'da da park yerleri olmadığı için bu tarz arabaları hediye bile ediyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Otomobil

Sosyal Medya Polonya Türkiye Dünya Sosyal Medya Otomobil Dünya Güncel Haberler

500

Yorumlar (4)

Birşey demedimki:

Başta Polonya olmak üzere Avrupa bizi kıskanıyor. O araca Türkiye'de milyonlarca kişi sahip olamadı ve olamayacak... Uçuyor Türkiye'm..

2
0
yanıtYanıtla
murtaza candurak:

öğrenci olarak çalışıp 1 ayda alırsın orada bizim öğrenciler 1 ay çalışsa bisiklet bile alamaz

2
0
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Pahalılık halka zulümdür. Avrupa’da hersey olması gerektiği gibi. Ben Almanya’da 2009 poloyu, 2500 Euro’ya aldım. Almanya’yı savunmuyorum burada hersey olması gerektiği gibi. Lakin Türkiye’ye kızıyorum. Benim burada 1 aylık maaşım ile aldığım arabayı, Türkiye de asgari ücretli bir insan yemeden içmeden 3 senede alabilir. Bu işte bir terslik olmalı.

1
0
yanıtYanıtla
Jon snow:

Hedef 2028:)

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı! 32. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi (POMEM) başvuru şartları neler? Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında ve nereli? Elçin Afacan'ın oynadığı dizi ve filmler neler? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? Gökhan Çıra'nın hayatı ve kariyeri... En Hamarat Benim hangi kanalda? Kadir Ezildi'nin programı saat kaçta? 23Ağustos En Hamarat Benim izleme linki! iCloud üyeliğine zam geldi mi, ne kadar? Apple iCloud üyeliği kaç TL? UEFA TÜRKİYE PUAN SIRALAMASI Türkiye kaç puan oldu? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı, tedavisi var mı? İSTANBUL TRAFİK | 23 Ağustos kara yollarında son durum ne? Karayolları Genel Müdürlüğü son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | İstanbul'da nem oranı yüzde kaç? 23 Ağustos hava durumu raporu! Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maç programı İstanbul su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 23 AĞUSTOS 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifresi belli oldu mu? Hamster Kombat nedir, nasıl kulla CUMA HUTBESİ 23 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Roblox ne zaman açılacak? 23 Ağustos Cuma Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... KPSS LİSANS SONUÇLARI! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM GİRİŞ EKRANI 23 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. 23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri! 23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi?
title