Türk vatandaşının Polonya'da 22 bin liraya aldığı otomobile bakın

Son dönemlerde sosyal medyadan paylaşılan ilginç videolar kervanına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı Polonya'da yaşayan bir Türk vatandaşı...

600 Euro'ya yani yaklaşık 22 bin 500 liraya aldığı otomobili videoya alıp sosyal medyadan paylaşan genç, hem söyledikleriyle hem de satın aldığı araçla adından söz ettirmeyi başardı.

"BURADA 400 BİN İSTERLER"

Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına " Türkiye'de imkansız olan bir şey başarmış en azından", "Benim ev kiram", "Burada bu arabaya 400 bin isterler", "Pahalıya almışsın çünkü bu arabayı orda çöpe atıyorlar", "Şaşıracak bir şey yok Almanya'da da park yerleri olmadığı için bu tarz arabaları hediye bile ediyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.