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Türk Telekom CEO'su kim? Ümit Önal kimdir?

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İletişim gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ümit Önal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ümit Önal kaç yaşında, nereli? Ümit Önal hayatı ve biyografisi! Ümit Önal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ümit Önal hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Önal kimdir? Ümit Önal kaç yaşında, nereli? Ümit Önal hayatı ve biyografisi!

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2015'te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün BeIN gruba satış sürecini başarıyla yönetmiştir.

2016 yılı sonunda Türk Telekom ailesine katılan Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürmektedir.

Türk Telekom'un halka arzından bu yana en başarılı büyüme performansına liderlik eden Ümit Önal, 2018'de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı.

31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, Türkiye'nin lider telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Türk Telekom'da CEO'luk pozisyonuna atanan Ümit Önal; ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışmalarına başladı.

Medya sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi ile Ümit Önal, Türkiye'nin medya transformasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinin bir parçası olma şansını yakalamış ve kariyeri boyunca sektör derneklerinde aktif olarak görev almıştır. Önal, TİAK A.Ş (Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) ile RVD (Reklam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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