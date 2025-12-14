Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesini açıkladı ve Türk mutfağı bu listeye damga vurdu. İlk 10'a giren 3 Türk tatlısı, Türkiye'nin tatlı konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Zirveye, Antakya Künefesi yerleşti.
ZİRVEDE ANTAKYA KÜNEFESİ VAR
TasteAtlas'ın sıralamasında Antakya Künefesi, dünyanın en iyi tatlısı seçilerek zirveye yerleşti. Tel kadayıfı, eriyen peyniri ve şerbetiyle öne çıkan künefe, uluslararası alanda büyük beğeni topladı.
BAKLAVA VE FISTIKLI SARMA DA LİSTEDE
Künefenin ardından Baklava ve Fıstıklı Sarma da ilk 10'da kendine yer buldu. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları, lezzetleriyle dünyanın dört bir yanındaki damakları fethetti.
DÜNYANIN EN İYİ 10 TATLISI
TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi tatlıları şöyle sıralandı:
Antakya Künefesi — Türkiye
Kaymaklı Dondurma — İngiltere
Gelato al Pistacchio — İtalya
Strudel — İtalya
Baklava — Türkiye
Fıstıklı Sarma — Türkiye
Tembleque — Porto Riko
Crêpes Sucrées — Fransa
Tinginys — Litvanya
Pão de Ló de Ovar — Portekiz
TÜRK MUTFAĞI GÜCÜNÜ BİR KERE DAHA GÖSTERDİ
Üç farklı tatlıyla ilk 10'a giren Türkiye, zengin mutfak kültürü ve geleneksel lezzetleriyle gastronomi dünyasında güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.