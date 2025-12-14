Haberler

Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Güncelleme:
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesini açıkladı ve Türk mutfağı bu listeye damga vurdu. İlk 10'a giren 3 Türk tatlısı, Türkiye'nin tatlı konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Zirveye, Antakya Künefesi yerleşti.

  • Antakya Künefesi, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinde birinci sırada yer aldı.
  • Baklava ve Fıstıklı Sarma, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinde ilk 10'da yer aldı.
  • Türkiye, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi Tatlıları' listesinde ilk 10'da üç tatlı ile temsil edildi.

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini açıkladı. Listeye Türk mutfağı damga vurdu. İlk 10'a giren 3 Türk tatlısı, Türkiye'nin tatlı konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

ZİRVEDE ANTAKYA KÜNEFESİ VAR

TasteAtlas'ın sıralamasında Antakya Künefesi, dünyanın en iyi tatlısı seçilerek zirveye yerleşti. Tel kadayıfı, eriyen peyniri ve şerbetiyle öne çıkan künefe, uluslararası alanda büyük beğeni topladı.

BAKLAVA VE FISTIKLI SARMA DA LİSTEDE

Künefenin ardından Baklava ve Fıstıklı Sarma da ilk 10'da kendine yer buldu. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları, lezzetleriyle dünyanın dört bir yanındaki damakları fethetti.

DÜNYANIN EN İYİ 10 TATLISI

TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi tatlıları şöyle sıralandı:

Antakya Künefesi — Türkiye

Kaymaklı Dondurma — İngiltere

Gelato al Pistacchio — İtalya

Strudel — İtalya

Baklava — Türkiye

Fıstıklı Sarma — Türkiye

Tembleque — Porto Riko

Crêpes Sucrées — Fransa

Tinginys — Litvanya

Pão de Ló de Ovar — Portekiz

TÜRK MUTFAĞI GÜCÜNÜ BİR KERE DAHA GÖSTERDİ

Üç farklı tatlıyla ilk 10'a giren Türkiye, zengin mutfak kültürü ve geleneksel lezzetleriyle gastronomi dünyasında güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.

