Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
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Yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videodaki "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" şeklindeki söylemlerinden dolayı savcılık harekete geçti. Şengör'ün Türk Milletini alenen aşağıladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2 yıla kadar hapsi istendi.

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk halkına yönelik bir takım söylemlerde bulunmuştu. Tepki çeken söylemler hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

"GERİZEKALI BİR MİLLET KONUMUNDASINIZ"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Celal Şengör hakkında " Türkiye uygarlıktan Uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86, normal bir insanın IQsu ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Türk Milletini Alenen Aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

"BİLİMSEL VERİYLE ALAKASI YOK"

Bu sözlerin ardından yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden 12 Mayıs 2025 tarihli soruşturma izni alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin sözlerinin kamuoyunda infial yarattığı ve bilimsel verilere dayandığı yönündeki savunmasının yeterli görülmediği belirtildi. Savcılık, Şengör'ün söylemlerinin "Türk Milletini aşağılamaya yönelik, küçük düşürücü ve hakaret içeren" ifadeler taşıdığına kanaat getirerek 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk
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