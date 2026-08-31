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Açlık sınırı 37 bin 388 liraya çıktı: Asgari ücreti 9 bin lira aştı

Açlık sınırı 37 bin 388 liraya çıktı: Asgari ücreti 9 bin lira aştı
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Türk-İş'in Ağustos ayı araştırmasına göre, Ankara'da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 liraya yükseldi ve asgari ücreti yaklaşık 9 bin lira aştı. Yoksulluk sınırı 121 bin 786 liraya ulaşırken, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 48 bin 305 lira oldu. Gıda harcamalarındaki aylık artış yüzde 1,21, yıllık artış ise yüzde 37,90 olarak kaydedildi.

Türk-İş, Ağustos ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 37 bin 388 liraya çıktı. Böylece açlık sınırı asgari ücreti yaklaşık 9 bin lira aştı.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların toplamı olan yoksulluk sınırı 121 bin 786 liraya ulaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 48 bin 305 lira oldu. Gıda harcamasındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,21, on iki aylık değişim ise yüzde 37,90 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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