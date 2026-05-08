Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran İlhan Kaya kimdir?

6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu’nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamaları yer almaktadır.

TÜRK BAYRAĞI AÇAN ÖĞRENCİLERE SALDIRAN İLHAN KAYA KİMDİR?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler değerlendirilmiş ve olaylara karıştığı belirlenen şüpheliler tespit edilmiştir.

Süreç kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştır.

RESMİ KURUMLARIN AÇIKLAMALARI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

“Bahsi geçen olaylara karıştığı tespit edilen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D. yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır.”

Açıklamada ayrıca Türk bayrağının devletin egemenlik alametlerinden biri olduğu, bağımsızlık iradesini ve milli değerleri temsil ettiği belirtilmiştir.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN OLAYLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, konser sırasında meydana gelen olaylara ilişkin görüntüler ve deliller üzerinden yürütülmektedir. İncelemeler kapsamında sosyal medya paylaşımları ve basına yansıyan kayıtlar da değerlendirilmiştir.