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Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi?

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Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Turgut Altınok, "Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." Dedi. Peki, Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi?

TURGUT ALTINOK OYUNU KULLANDI MI?

Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı. Turgut Altınok, okula, eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi. Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını, Milli Mücadele'nin de merkezi olduğunu belirten Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara ziyaretinde ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyledi.

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