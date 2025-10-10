Turgay Erdem kimdir? Eski Nilüfer belediye başkanı Turgay Erdem neden gözaltına alındı?

Turgay Erdem Bursa'da sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Peki, Turgay Erdem kimdir, hangi partiden? Turgay Erdem neden gözaltına alındı? Sürece dair detaylar haberimizde...

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, 1959 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz beldesinde doğdu. Eğitim hayatına Yenisölöz'de başlayan Erdem, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girerek 1983 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı ve kent yönetimi ile mimarlık camiasında önemli bir kariyer inşa etti.

TURGAY ERDEM KAÇ YAŞINDA?

1959 doğumlu olan Turgay Erdem, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşında. Uzun yıllara dayanan meslek ve siyaset kariyerinde önemli görevler üstlenen Erdem, özellikle Bursa kent yaşamına katkılarıyla biliniyor.

TURGAY ERDEM NERELİ?

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz beldesinde doğan Turgay Erdem, tüm yaşamını ve eğitimini büyük ölçüde Bursa'da geçirdi. Kentin sosyal ve kültürel yaşamına aktif katkılar sunmuş bir isim olarak tanınıyor.

TURGAY ERDEM HANGİ PARTİDEN?

Siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Turgay Erdem, 2019-2024 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Siyasi kariyerinde, yerel yönetim projeleri ve şehir planlama konularında ön plana çıktı.

TURGAY ERDEM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uzun süredir yürüttüğü soruşturmanın bu sabahki operasyonuyla birlikte, Turgay Erdem dahil 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, şüphelilerin ev ve işyerlerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirdi. Operasyonun temel gerekçeleri arasında rüşvet alma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi iddialar bulunuyor. Arama ve yakalama işlemleri tamamlanmasının ardından Turgay Erdem, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.