Haberler

Turgay Canver ve Begüm Canver, Adana'da modern yaşam alanları inşa ediyor

Turgay Canver ve Begüm Canver, Adana'da modern yaşam alanları inşa ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da konut projeleriyle dikkat çeken Bakız İnşaat, şirket sahipleri Turgay Canver ve Begüm Canver liderliğinde modern mimari ve güvenli yapı anlayışıyla yeni yaşam alanları geliştiriyor.

Bakız İnşaat, modern mimari anlayışı ve güvenilir yapı standartlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket sahipleri Turgay Canver ve Begüm Canver, kentte hem yaşam kalitesini artıran hem de yatırım değeri taşıyan projeler üretmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Adana'nın gelişim gösteren bölgelerinde konumlanan projelerde geniş daire planları, ferah sosyal alanlar ve güncel altyapı sistemleri ön plana çıkıyor. Bakız İnşaat tarafından geliştirilen projelerde yeşil alan düzenlemeleri, otopark imkanları ve aile yaşamına uygun sosyal donatılar da planlamanın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Şirket sahipleri Turgay Canver ve Begüm Canver, inşaat sektöründe güven, kalite ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket ettiklerini vurguluyor. Baba kız, Adana'da modern şehir yaşamına katkı sağlayan projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, bölgedeki konut ihtiyacına nitelikli çözümler sunmayı amaçladıklarını dile getiriyor.

Bakız İnşaat'ın önümüzdeki dönemde de Adana'da yeni projelerle büyümeyi sürdürmesi ve şehirde modern yaşam alanlarının artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!