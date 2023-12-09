Survivor 2024 All Star'ın kadrosu netleşti ve Acun Ilıcalı, yarışmacıların bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İki kez Survivor şampiyonu olan Turabi'nin de kadroda olması dikkat çekti. Sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya katılamayacağını duyuran Turabi'nin durumu merak konusu oldu. Turabi Çamkıran, 1987 doğumlu Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçüdür. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasına katıldı ve iki kez şampiyon oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda daha önce Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi de yer aldı. Gelişme sonrası Turabi kimdir, hangi yıllarda yarıştı?

TURABİ SURVİVOR'DA VAR MI 2024?

Daha önce Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı.

TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran (3 Temmuz 1987, Mersin), Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü.

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu.Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.