Turabi Dur Abi Sus Abi sözleri! Turabi'nin yeni şarkısının sözleri ne?

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, yayınladığı 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce şarkıyla dikkat çekmişti. Şarkının sözleri, kadınlara yönelik cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle tepkilere neden olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirerek yayınlanan platformlardan teker teker silinmesini sağlamıştı. Yayınladığı şarkı üzerine hakkında soruşturma başlatılan Turabi, bakanlığın bu hamlesine yanıt niteliğinde yeni bir şarkı çıkardı. Peki, Turabi'nin yeni şarkısının sözleri ne? İşte, Turabi'nin yeni şarkısı Dur Abi Sus Abi'nin sözleri…

TURABİ'NİN DUR ABİ SUS ABİ ŞARKISININ SÖZLERİ NE?

Turabi'nin çıkardığı "Dur Abi, Sus Abi" isimli yeni şarkının sözleri ise şu şekilde;

"Ulan abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git abi

Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git hadi

Bir ağzını diktir git hadi

Hay ben senin abi, lütfen burdan

Bir kalk git abi, git hadi."

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Turabi Dur Abi Sus Abi sözleri

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