Tunus Türk Ticaret Odası’nın yeni ofisi törenle açıldı

Törene, Tunus Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Yılmaz’ın yanı sıra CIFE Başkanı Raşide Cebnun, TABC Başkanı Enis el-Ceziri, FIPA Genel Müdürü Celal Tabib, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmed Misbah Demircan, Tunus Dışişleri Bakanlığında Avrupa ile İkili İlişkilerden Sorumlu Nebil Bin Hadr, Tunus–Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Zafer Sghiri ile Tunus Türkiye Fahri Konsolosu Tarık Şerif katıldı.

Programa ayrıca yaklaşık 200 Türk ve Tunuslu şirketin temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda davetli iştirak etti.

"İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞECEK"

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmed Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

İki ülke iş dünyasını aynı çatı altında buluşturan bu tür girişimlerin önemli olduğunu vurgulayan Demircan, “Bu odanın açılışıyla birlikte yatırım, ticaret ve sanayi alanlarında ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz.” dedi.

Yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu belirten Demircan, bunun Türkiye’ye duyulan ilgi ve güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"ORTAKLIKLARI KOLAYLAŞTIRACAK BİR YAPI"

Tunus Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Yılmaz ise odanın temel amacının Türk ve Tunuslu iş insanları arasında iş birliklerini artırmak olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, odanın yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha etkin bir zemine taşınması yönünde faaliyet göstereceğini belirtti.

Başta tekstil olmak üzere çeşitli sektörlerde ortak projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Yılmaz, bu projelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

TUNUSLU YETKİLİLERDEN GÜÇLÜ DESTEK MESAJI

Tunus Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (FIPA) Uluslararası Pazarlama Direktörü ve Tunus Yatırım Forumu Genel Koordinatörü Süreyya el-Kayati, açılışın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

El-Kayati, Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ifade ederek, son yıllarda Türk firmalarının Tunus’a artan ilgisinin dikkat çektiğini söyledi.

Tunus’un yatırım açısından stratejik avantajlar sunduğunu vurgulayan El-Kayati, ülkenin Afrika ve Avrupa pazarlarına erişim imkânı sayesinde yatırımcılar için cazip bir merkez konumunda bulunduğunu kaydetti.

FIPA Genel Müdürü Celal Tabib ise ticaret odasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Tunus’un önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Tabib, son yıllarda özellikle tekstil, hazır giyim ve otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde Türk yatırımlarında artış gözlendiğini söyledi.

Tunus’un yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Tabib, Türk iş insanlarını ülkeye gelerek bu imkânları yerinde görmeye davet etti.

Tunus’un coğrafi konumu sayesinde yatırımcılara yalnızca iç pazara değil, aynı zamanda Cezayir, Libya, Afrika ve Avrupa pazarlarına açılma imkânı sunduğunu vurgulayan Tabib, bu alanda başarılı yatırım örneklerinin bulunduğunu ifade etti.

Yeni kurulan ticaret odasının iki ülke iş dünyası arasında köprü görevi göreceğini belirten Tabib, kamu kurumlarının ve ilgili tüm paydaşların bu sürece güçlü destek verdiğini kaydetti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürü Murad Bilhassen de ticaret odasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını hatırlatan Bilhassen, bu tür kurumsal yapıların ticaret ve yatırım alanındaki iş birliklerini güçlendirdiğini söyledi.

Belhassen, Tunus’un Afrika’ya açılan bir kapı konumunda bulunduğunu belirterek, Türkiye ile üçüncü ülkeleri kapsayan ortak projelerin geliştirilebileceğini dile getirdi.

İŞ DÜNYASINDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Verdi Zeytinleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkan da Türkiye ile Tunus arasında özellikle zeytinyağı sektöründe önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirtti.

İki ülkenin üretim kapasitesinin birleştirilmesi halinde uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde edilebileceğini ifade eden Türkan, açılışın iş dünyası açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

YENİ DÖNEMDE HEDEF: DAHA GÜÇLÜ EKONOMİK ENTEGRASYON

Açılışı yapılan Tunus Türk Ticaret Odası’nın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Yetkililer, odanın hem Türk hem de Tunuslu yatırımcılar için bir temas noktası olarak faaliyet göstereceğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com