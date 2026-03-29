Tünelde faciadan dönüldü, üniversite yolunda kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan iki trafik kazası paniğe neden oldu. İlk kaza Onikişubat ilçesinde bulunan Necip Fazıl Tüneli'nde meydana gelirken, ikinci kaza ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) çevresinde yaşandı. Tüneldeki kazada büyük bir faciadan dönülürken, üniversite yolundaki kazada ise 2 kişi hafif yaralandı. Her iki olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

TÜNELDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KALDIRIMA ÇARPTI

İlk kaza, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, tünel içinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünel içerisinde güvenlik önlemleri alarak olası bir riskin önüne geçti. Trafik akışı kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.

ÜNİVERSİTE YOLUNDA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

İkinci kaza ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çevresinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazaların nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını ve gerekli araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Haber: Muhammet Özer