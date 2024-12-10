Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili?

Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmeleri sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması esnasında alkışladı. Ardından, "Tuncer Bakırhan ne dedi?" sorusuna yanıt aranıyor. Tuncer Bakırhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

TUNCER BAKIRHAN NE DEDİ?

Bakırhan, Bahçeli'nin de uzun süre alkışladığı konuşmasında " Türkiye'nin bütün vatandaşlarının barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı ülkeyi demokratik bir anayasayla kurabiliriz. İkinci yüzyıla herkesi kapsayan bir anayasa ile girebiliriz. Konuşmama son vermeden önce önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum: 2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun. Yüz yıldır bu toprakların hasret kaldığı, yerle göğü dolduran barış sesini duymanın zamanıdır. Ufukta asılı duran barışı bu topraklara indirmenin zamanıdır. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm halklarımıza selam, sevgi ve saygılarımı yolluyorum" ifadelerine yer verdi.

TUNCER BAKIRHAN KİMDİR?

Tuncer Bakırhan, 1970 yılında Kars'ta doğdu. DEHAP eski genel başkanı ve siyasetçi.

Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya gelen Tuncer Bakırhan İlk ve ortaöğretimini Kars'ta tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümünü bitirdi.

Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki öğrenciliği boyunca bazı eylemlere katıldı. PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezaevinde yattı. 1989'dan itibaren, HEP çizgisindeki partilerin değişik kademelerinde görev aldı.

1999'da Kars Belediye Başkanlığına aday olan Bakırhan seçimi kazanamayınca HADEP Kars İl Başkanlığı ve partinin diğer organlarında yer aldı.2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olduğu DEHAP tan Kars Milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için parlamentoya gidemedi.

Daha sonra DEHAP genel başkanlığı yaptı. Bu sırada, hakkında davalar açılan partiyi feshedip, ekibiyle birlikte DTP çatısı altına girdi. İki yıl süren genel başkanlığı görevini DTP'nin kurulmasıyla birlikte Ahmet Türk'e devretti.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt DTP belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat kazanamadı. 2013 yılında KCK üst yöneticiliği suçuyla Tekirdağ F tipi cezaevinde yattı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt belediye başkanı olarak seçildi.

16 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklanan Bakırhan, 17 Kasım tarihinde de İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.