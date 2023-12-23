Tuncer Bakırhan kimdir? Tuncer Bakırhan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan kimdir?

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TUNCER BAKIRHAN KİMDİR?

Doğum : 1970 (53 yıl yaşında), Susuz, Türkiye

Partisi : Barış ve Demokrasi Partisi

Eğitim : Bursa Uludağ Üniversitesi

Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya gelen Tuncer Bakırhan İlk ve ortaöğretimini Kars'ta tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki öğrenciliği boyunca bazı eylemlere katıldı. PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezaevinde yattı. 1989'dan itibaren, HEP çizgisindeki partilerin değişik kademelerinde görev aldı. 1999'da Kars Belediye Başkanlığına aday olan Bakırhan seçimi kazanamayınca HADEP Kars İl Başkanlığı ve partinin diğer organlarında yer aldı. 2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olduğu DEHAP tan Kars Milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için parlamentoya gidemedi. Daha sonra DEHAP genel başkanlığı yaptı. Bu sırada, hakkında davalar açılan partiyi feshedip, ekibiyle birlikte DTP çatısı altına girdi. İki yıl süren genel başkanlığı görevini DTP'nin kurulmasıyla birlikte Ahmet Türk'e devretti. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt DTP belediye başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat kazanamadı. 2013 yılında KCK üst yöneticiliği suçuyla Tekirdağ F tipi cezaevinde yattı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Siirt belediye başkanı olarak seçildi. 16 Kasım 2016'da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve aynı gün içerisinde tutuklanan Bakırhan, 17 Kasım tarihinde de İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. 2023 yılında milletvekili olduktan sonra meclis idare amirliğine seçilmiş bu görevi HEDEP eş başkanı oluncaya dek sürdürmüştür.