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Tunç Arslanalp kimdir? Tunç Arslanalp kaç yaşında, nereli?

Tunç Arslanalp kimdir? Tunç Arslanalp kaç yaşında, nereli?
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Tunç Arslanalp'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Arslanalp'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler araştırılıyor. Peki, Tunç Arslanalp kimdir? Tunç Arslanalp kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Tunç Arslanalp kimdir? Tunç Arslanalp kaç yaşında, nereli? Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri olan Tunç Arslanalp, haber spikerliği ve sunuculuk kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, Tunç Arslanalp kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen biyografisi…

TUNÇ ARSLANALP KİMDİR?

Tunç Arslanalp, 1973 yılında İzmir'de doğmuştur. 1993 yılında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü'ne girmiş, ancak daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyerine İzmir'deki yerel radyolarda haber spikerliği ve program yapımcılığı yaparak başlayan Arslanalp, 1995 yılında Flash TV'nin İzmir stüdyolarında profesyonel olarak haber spikerliğine adım atmıştır. Daha sonra Yeni TV, Radyo 35 ve TRT İzmir gibi kuruluşlarda çalışmıştır.

2002 yılında İstanbul'a gelerek Power FM ve Power XL'de haber spikerliği yapmış, ardından TGRT Haber'de görev almıştır. Şu anda CNN Türk'te gece bültenlerini sunmaktadır. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde spikerlik ve diksiyon eğitimi vermektedir. Tunç Arslanalp, 2008 yılında Seda Selek ile evlenmiştir ve çiftin Duru adında bir kızları vardır.

Tunç Arslanalp kimdir? Tunç Arslanalp kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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