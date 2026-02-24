TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Türkiye genelinde evlilik ve boşanma istatistiklerinde 2025 yılında dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Geçen yıl 552 bin 237 çift hayatını birleştirirken, 193 bin 793 çift yollarını ayırdı. Bir önceki yıl olan 2024'te evlenen çift sayısı 569 bin 983'tü. Böylece evliliklerde yıllık bazda düşüş yaşandı. Bin kişi başına düşen evlilik sayısını gösteren kaba evlenme hızı ise 2025'te binde 6,43 olarak kaydedildi.

BOŞANMALARDA ARTIŞ

Boşanan çiftlerin sayısı 2024'te 188 bin 963 iken, 2025'te 193 bin 793'e yükseldi. Kaba boşanma hızı da binde 2,26 olarak hesaplandı. Bu veriler, boşanmalarda sınırlı da olsa artış yaşandığını gösterdi. Boşanmaların zamanlamasına bakıldığında, ayrılıkların önemli bir kısmının evliliğin ilk yıllarında gerçekleştiği görüldü. Boşanmaların yüzde 34'ü ilk 5 yıl içinde, yüzde 20,3'ü ise 6-10 yıllık evliliklerde meydana geldi.

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELİYOR

Yıllar itibarıyla ortalama ilk evlenme yaşının hem kadınlarda hem erkeklerde arttığı görüldü. 2025 verilerine göre erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,5'e, kadınlarda ise 26'ya çıktı. Erkekler ile kadınlar arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 2,5 yıl olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA EVLİLİK GAZİANTEP'TE

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i binde 7,68 ile Osmaniye ve binde 7,5 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli olarak belirlendi. Gümüşhane binde 4,58 ile, Ardahan ise binde 4,67 ile Tunceli'yi takip etti.

YABANCI GELİNLERİN ORANI DAHA YÜKSEK

Toplam evlilikler içinde yabancı uyrukluların payı da dikkat çekti. 2025'te yabancı damat sayısı 5 bin 347 olarak kaydedildi ve toplam damatların yüzde 1'ini oluşturdu. Yabancı gelin sayısı ise 28 bin 646'ya ulaştı. Böylece yabancı gelinlerin oranı toplam gelinlerin yüzde 5,2'si oldu.

Uyruklara göre incelendiğinde, yabancı damatlar arasında Suriyeliler yüzde 20,9 ile ilk sırada yer aldı. Alman damatlar yüzde 18,8 ile ikinci, Afgan damatlar ise yüzde 5 ile üçüncü sırada bulundu.

Yabancı gelinler içinde de Suriyeliler yüzde 13,8 ile ilk sırada yer aldı. Özbek gelinler yüzde 13,7 ile ikinci sırayı alırken, Faslı gelinler yüzde 9,6 ile üçüncü oldu.

BOŞANMA HIZINDA ZİRVE İZMİR

2025'te kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,28 ile İzmir oldu. Antalya binde 3,21 ile ikinci, Denizli ise binde 3,14 ile üçüncü sırada yer aldı.

Boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Şırnak binde 0,52 ile, Bitlis ise binde 0,63 ile Hakkari'nin ardından sıralandı.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ÇOĞUNLUKLA ANNEDE

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 191 bin 371 çocuğun velayeti karara bağlandı. Velayetlerin büyük bölümünün anneye verildiği görüldü. Buna göre çocukların yüzde 74,6'sının velayeti anneye, yüzde 25,4'ünün velayeti ise babaya bırakıldı.

