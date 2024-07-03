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TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı hakkında bilgiler araştırılıyor. TÜİK Başkanı kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne zaman değişti gibi soruların yanıtları gündemde. Bu bilgiler, TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden ve diğer resmi kaynaklardan edinilebilir.

TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya daha önce nerede görev yaptı? İşte TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TÜİK BAŞKANI KİMDİR?

29 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevinin son bulduğu Erhan Çetinkaya'nın atandığı duyuruldu.

TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti?

TÜİK BAŞKANI ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya'da doğdu. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) göreve başladı ve 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı.

ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını aldıktan sonra 2014 yılında BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak atandı. İsviçre'de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti.

Erhan Çetinkaya, CFA (Certified Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) ve Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey ve Türev Araçlar sertifikalarına sahip. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atandı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Bankacılık ve Finans alanında Doktora derecesi aldı.

Erhan Çetinkaya, 28 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak atandı.

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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