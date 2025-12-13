Haberler

Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Güncelleme:
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada sanatçının kızı Tuğyan Ülkem kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olay anında evde olan Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Ulu, savcılık ifadesinde cinayet anını; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" şeklinde anlattı.

  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Sultan Nur Ulu'nun ifadesine göre, Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü'yü camdan iterek düşmesine neden oldu.
  • Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı.

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı "tasarlayarak kasten yakınını öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesi ortaya çıktı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

KIZI TUTUKLANDI

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanma, arkadaşı Sultan Nur Ulu da adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutukladı.

Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'ye sarılarak aşağı itti, ben şok oldumSultan Nur Ulu

CİNAYET ANINI ANLATTI

Ev Hapsi kararı ile serbest bırakılan Sultan Nur Ulu ise savcılıkta her şeyi itiraf etti. Şarkıcı Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

