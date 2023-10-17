Oyuncu Tuğçe Özbudak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak edilirken Tuğçe Özbudak'ın filmleri ve oynadığı dizileri araştırılıyor. Tuğçe Özbudak biyografisi ve hayatı gündeme geliyor. Ankara doğumlu olan Özbudak 2020'de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendi. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tuğçe Özbudak biyografisi!

Sunucu ve oyuncu olan Tuğçe Özbudak kaç yaşında ve kimdir soruları araştırılıyor. Tuğçe Özbudak nereli ve oynadığı dizi, filmler hangisi olduğu merak ediliyor. Adanalı dizisinde Pınar rolüyle popüler olan Tuğçe Özbudak kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Tuğçe Özbudak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tuğçe Özbudak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Eylül 2020'de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile evlendi.

Filmografisi

2006 Değirmencinin Kızı Zeynep

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite Kübra

2009 Kanımdaki Barut Barut'un annesi Cameo

2014 Yusuf Yusuf Selen

Televizyon

2006 Kod Adı Başak Yörükoğlu 6 bölüm (3–8)

2007 Kod Adı: Kaos Başak Yörükoğlu 10 bölüm (1–10)

2007 Yalan Dünya İpek

2007–2008 Kuzey Rüzgârı Canan 20 bölüm (1–20)

2007 El Gibi Elif 9 bölüm (1–9)

2008 Memur Muzaffer Gizem 5 bölüm (3–7)

2008 Gece Gündüz Aynur 1 bölüm (5)

2009–2010 Adanalı Pınar 64 bölüm (15–79)

2012 Pasaport Kendisi Sunucu

2012, 2013 İşler Güçler Onur'un sevgilisi 3 bölüm (19, 30, 40)

2014 Dada Dandinista Kendisi Konuk

2016 İşte Benim Stilim Kendisi Yarışmacı

2020 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Kendisi Konuk

2020 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Kendisi Konuk