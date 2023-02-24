Eski Manken Tuğçe Kazaz, AHBAP ve AFAD gündemi ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tuğçe Kazaz AHBAP sözleri! Tuğçe Kazaz Ahbap'a ne dedi?

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10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremindebölgeye çok sayıda yardım kuruluşu gitti. O kuruluşlardan biri de AHBAP olmuştu. Tuğça Kazaz da AHBAP ile ilgili açıklamalarda bulunarak konu ile ilgİli görüşlerini açıkladı.

TUĞÇE KAZAZ AHBAP'A NE DEDİ?

eski manken Tuğçe Kazaz. "AFAD'la AHBAP'ı karşılaştırmak söz konusu olamaz" sözlerini kullanan Kazaz, "Devletin koordinasyonu olmadan devletin organizasyonu olmadan kaos olur" diye konuştu. Kazaz "Bin tane AHBAP gelse bir AFAD olamaz." dedi.