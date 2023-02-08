Tuğba Södekoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Tuğba Södekoğlu geliyor. Peki, Tuğba Södekoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, evli mi, nerede çalışıyor, hangi kanalda? Tuğba Södekoğlu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Show TV ve Habertürk muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tuğba Södekoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
TUĞBA SÖDEKOĞLU KİMDİR?
Tuğba Södekoğlu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 2013 yılında ATV'de görev yapmaya başlamıştır. Tuğba Södekoğlu daha sonradan Show Haber'e transfer olmuştur. Tuğba Södekoğlu 7 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depremi sonrası canlı yayında yaptığı röportaj ile gündeme gelmiştir.