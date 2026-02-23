Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt

Oyuncu ve eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaTürkiye'nin "kimyasal püskürtmeye" maruz kaldığını öne sürerek yetkililerin acil toplanmasını ve konunun Meclis gündemine taşınmasını istedi. Gökyüzünde uçakların arkasında bıraktığı izi gösteren Özay, bunların bulut değil "kimyasal püskürtme" olduğunu iddia etmişti.

Bu iddialara, meteoroloji cephesinden bilimsel yanıt geldi.

"BUNLAR UÇAKLARIN YOĞUNLAŞMA İZLERİ"

Özay'ın iddialarının ardından açıklama yapan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu, söz konusu görüntülerin "contrail" olarak bilinen yoğunlaşma izleri olduğunu belirtti.

Kadıoğlu, jet motorlarından çıkan su buharının, yüksek irtifadaki düşük sıcaklıkta hızla yoğunlaşarak buz kristallerine dönüştüğünü ve gökyüzünde beyaz çizgiler oluşturduğunu ifade etti. Bunun fiziksel ve atmosferik bir süreç olduğuna dikkat çeken Kadıoğlu, kimyasal püskürtme iddialarının bilimsel dayanağı bulunmadığını vurguladı.

"KOMPLO TEORİLERİNDEN BIKTIM"

Sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulunan Kadıoğlu, "Uçak izleri hakkındaki komplo teorilerinden bıktım usandım, bezdum. Şöyle gökyüzüne bir bakıp sanki bir şey anlamış gibi bilgiç bilgiç konuşan cahiller yüzünden resmi gayri resmi yüzlerce soruyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

Kadıoğlu, "Hiç bir temel bilgisi olmadan çok büyük fikirleri var. Artık insanlar her şeyi biliyor ama bir tek haddini biliyor. Ne desem boş. Bu denilenin hiç bir bilimsel temeli yok" diye konuştu.