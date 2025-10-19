Haberler

Tufan Erhürman vaatleri neler, Tufan Erhürman neyi savunuyor?

Tufan Erhürman vaatleri neler, Tufan Erhürman neyi savunuyor?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu. Erhürman, seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı. Peki, Tufan Erhürman vaatleri neler, Tufan Erhürman neyi savunuyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımı bitti. Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütüldü. Peki, Tufan Erhürman vaatleri neler, Tufan Erhürman neyi savunuyor?

TUFAN ERHÜRMAN VAATLERİ NELER?

Kıbrıs Türk siyasi sahnesinin önde gelen isimlerinden Tufan Erhürman, ada için çözüm olarak federasyonu görmekte. CTP lideri, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti ile resmi müzakereleri yeniden başlatacağını belirtiyor. Erhürman, dış politika kararlarını alırken Türkiye ile sürekli istişare halinde olacağını da vurguladı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME KARŞI REALİST TUTUM

Erhürman, iki devletli çözümün Kıbrıs Türkleri için ekonomik ve siyasi izolasyonu sona erdirmek adına gerçekçi bir yaklaşım olmadığını savunuyor. Tatar öncesi Başbakanlık görevini yürütmüş olan Erhürman, 2020 seçimlerinin ilk turunda yüzde 21,67 oy alarak ikinci tura kalamamıştı.

KIBRIS TÜRKLERİNİN FEDERASYONA BAKIŞI

Son yapılan anketlerde, Tufan Erhürman'ın federasyon vizyonu sorgulandı. "Bunu destekliyor musunuz?" sorusuna Kıbrıs Türklerinin yüzde 41,2'si evet derken, yüzde 58,8'i federasyona karşı olduklarını ifade etti. Bu veriler, federasyonun toplumda sınırlı bir destek bulduğunu ortaya koyuyor.

ERSİN TATAR VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ise Kıbrıs için iki devletli çözümü savunuyor. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 58,9'u bu çözümü desteklerken, yüzde 41,1'i federasyonun yanında duruyor. Böylece Erhürman ve Tatar arasında çözüm vizyonları net bir şekilde ayrışmış durumda.

FEDERASYON MU, İKİ DEVLETLİ Mİ?

Özetle, Kıbrıs Türk toplumu iki farklı çözüm modeli arasında bölünmüş durumda. Tufan Erhürman federasyonu savunurken, Ersin Tatar iki devletli çözümü ön plana çıkarıyor. Önümüzdeki seçim, adanın geleceği ve çözüm modeli açısından kritik bir dönemeç olacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
