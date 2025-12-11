TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan "kasten öldürme" soruşturması kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve iki kişi daha gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Gülter ile Ulu'nun yurt dışına kaçma ihtimalinin güçlenmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmada titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve yeni bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı.

DİP SESLER ÖZEL TEKNİKLERLE TEMİZLENDİ

Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasına eklenen TÜBİTAK raporunda olay gününe ait kamera görüntülerinin dip sesleri özel tekniklerle temizlenerek deşifre edildi. Analiz sonucunda Güllü'nün ölümünün bir kaza değil, cinayet olduğu belirlendi. İncelemelerde, kayıtlardaki "Atacağım şimdi seni" sözünün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu tespit edildi.

"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"

Soruşturma bulgularına göre, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra Gülter ve arkadaşı Ulu, penceresi yere yakın olan odaya geçerek pencereyi açtı. Ardından Güllü'nün duyduğunda dans ettiği "Malkara" adlı roman havası yüksek sesle açıldı. Banyodan çıkan Güllü, müziği duyup "O ne lan?" diyerek odaya yöneldi. Bu sırada Gülter'in "Atacağım şimdi seni" dediği, ardından yaşanan boğuşmayla birlikte Güllü'nün pencereden aşağıya itildiği ortaya çıktı.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ BAY BAY"

Kameranın dip ses analizinde bir başka kritik bulguya da ulaşıldı. Güllü'nün düşmesinin ardından kayıtlara, kızının söylediği tespit edilen "Hadi görüşürüz bay bay" ifadesi yansıdı.

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilgiye ulaşıldığını ve güzergâh analizlerinin bu doğrultuda yapıldığını belirtti.