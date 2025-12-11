Haberler

TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip "Hadi görüşürüz bay bay" demiş

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. TÜBİTAK'ın temizlediği kamera ses kayıtları, Güllü'nün boğuşma sonrası pencereden itilerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Kayıtlarda Gülter'in "Atacağım şimdi seni" ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği belirlendi.

  • TÜBİTAK, sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin kamera görüntülerinin dip seslerini temizleyerek 'Atacağım şimdi seni' ve 'Hadi görüşürüz bay bay' ifadelerini tespit etti.
  • Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölümünü kasten öldürme olarak soruşturuyor ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıkları tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan "kasten öldürme" soruşturması kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve iki kişi daha gözaltına alındı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Gülter ile Ulu'nun yurt dışına kaçma ihtimalinin güçlenmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmada titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve yeni bulgulara ulaşıldığını açıklamıştı.

DİP SESLER ÖZEL TEKNİKLERLE TEMİZLENDİ

Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasına eklenen TÜBİTAK raporunda olay gününe ait kamera görüntülerinin dip sesleri özel tekniklerle temizlenerek deşifre edildi. Analiz sonucunda Güllü'nün ölümünün bir kaza değil, cinayet olduğu belirlendi. İncelemelerde, kayıtlardaki "Atacağım şimdi seni" sözünün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu tespit edildi.

"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"

Soruşturma bulgularına göre, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra Gülter ve arkadaşı Ulu, penceresi yere yakın olan odaya geçerek pencereyi açtı. Ardından Güllü'nün duyduğunda dans ettiği "Malkara" adlı roman havası yüksek sesle açıldı. Banyodan çıkan Güllü, müziği duyup "O ne lan?" diyerek odaya yöneldi. Bu sırada Gülter'in "Atacağım şimdi seni" dediği, ardından yaşanan boğuşmayla birlikte Güllü'nün pencereden aşağıya itildiği ortaya çıktı.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ BAY BAY"

Kameranın dip ses analizinde bir başka kritik bulguya da ulaşıldı. Güllü'nün düşmesinin ardından kayıtlara, kızının söylediği tespit edilen "Hadi görüşürüz bay bay" ifadesi yansıdı.

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilgiye ulaşıldığını ve güzergâh analizlerinin bu doğrultuda yapıldığını belirtti.

Yorumlar (22)

Haber Yorumlarım6bm5dcjsx:

serefsiz kahpe

Yorum Beğen199
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Büyük konuşmak iyi degil agzindan çıkarsa bulur seni güllü eski videoda çocuğu olmayan birine senin çocugun yok nerden bilecen benim aslanlar gibi iki çocugum var diye kadına üstten bakan bir konuşma geçiyor aralarinda

yanıt33
yanıt22
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hadi görüşürüz bay bay diyen anne katili hiç merak etmesin mahşerde görüşecekler.

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bu yaşa kadar çalışmamış hep annesinden yemiş bir asalak ! bide kadını öldrmyş ne iğtebc bir yaratıksın ! yazık oldu güllüye imtihanın böylesi ! Allah evladın hayırlısını versin !

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkaan yazıcı:

kötü bir hayatın oldu alkollü şekilde evladının eliyle öldün bunu kınama olarak söylemiyorum içerisinde bize ibretler vardır Allah cc ölümünde hayırlısını versin

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımrx clay:

Siz şuna ısrarla anlamıyorsunuz. Yalan söylemek, gıybet etmek, iftira atmak, kul hakkı yemek, zina, anaya babaya itaatsizlik vs. alkolden daha büyük günahlardır bunlar. Alkol günahtır doğru ama daha büyük günahlardan kimse bahsetmez ve herkeste bu saydıklarımdan biri veya bir kaçı mutlaka vardır. Alkolden daha büyük günahlar işliyoruz ama sadece alkolden konuşuyoruz.

yanıt14
yanıt2
Haber YorumlarıKoray dinç:

Şimdi şapa oturdun

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
