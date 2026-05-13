Trump'ın Pekin ziyareti başlarken Çin petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nı başarıyla geçti

Çin bayraklı “Yuan Hua Hu” adlı süper tanker, İran savaşının ardından güvenlik risklerinin arttığı Hürmüz Boğazı’nı geçerek Umman Körfezi’ne ulaştı. Çin’e petrol taşıyan tanker, İran Devrim Muhafızları’nın kontrol noktası olarak bilinen rota üzerinden geçiş yaptı. Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında yaşanırken, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin savaş nedeniyle ciddi şekilde yavaşladığı belirtildi.

Çin bayraklı dev bir petrol tankeri, İran savaşının ardından güvenlik endişelerinin arttığı Hürmüz Boğazı’nı geçerek Umman Körfezi’ne ulaştı. Tankerin nihai varış noktasının Çin’in Zhoushan kenti olduğu belirtildi.

Uluslararası denizcilik takip verilerine göre “Yuan Hua Hu” adlı ham petrol tankeri, son günlerde Hürmüz Boğazı’ndan geçen Çin bağlantılı gemiler arasında yer aldı. Tankerin boğazı, İran Devrim Muhafızları’nın kontrol noktası olarak bilinen Larak Adası yakınındaki kuzey rotasını kullanarak geçtiği aktarıldı.

TRUMP’IN ÇİN ZİYARETİYLE AYNI DÖNEME DENK GELDİ

Gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında yaşanması dikkat çekti. Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Pekin yönetiminden İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasite açılması konusunda destek istemesi bekleniyor.

Çin, İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olarak öne çıkarken, boğazdaki olası bir kapanmanın küresel enerji piyasaları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TRAFİK YAVAŞLADI

İran ile ABD arasındaki çatışmaların ardından dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin ciddi şekilde yavaşladığı belirtiliyor. Bölgede saldırı ve el koyma riskinin artması nedeniyle çok sayıda geminin geçiş konusunda temkinli davrandığı ifade edildi.

Uzmanlar, boğazdaki güvenlik riskinin enerji fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini ve küresel petrol piyasalarında yeni dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

