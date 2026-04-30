Haberler

Trump'ı kızdıracak anket! Sonuçlar canını çok sıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com kanalında sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. ABD-İran gerilimini değerlendiren Sural, savaşın ekonomik maliyetinin büyüdüğünü, ABD halkının İran savaşına destek vermediğini ve Trump’ın kamuoyu desteğinde ciddi düşüş yaşandığını söyledi.

ABD’nin İran politikası hem ekonomik hem de siyasi açıdan Washington’da tartışma yaratmaya devam ediyor. Rona Doğan Sural, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın süreceğini, İran ekonomisinin petrol gelirlerine bağımlı olduğunu ve savaşın ABD’ye milyarlarca dolarlık yük getirdiğini belirtti. Kamuoyundaki savaş karşıtlığının ise Trump’a siyasi maliyet oluşturduğu ifade edildi.

ABD-İran hattındaki gerilim sürerken, savaşın ekonomik ve siyasi sonuçları da giderek daha fazla tartışılıyor. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com kanalında Melis Yaşar’ın konuğu olarak Washington kulislerinde konuşulan son gelişmeleri aktardı.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ ABLUKA SÜRECEK”

Sural, küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası devam edecek” diyen Sural, bölgedeki gerilimin kısa vadede sona ermeyeceği mesajını verdi.

“İRAN EKONOMİSİNİN CAN DAMARI PETROL”

İran ekonomisinin temel gelir kaynağına dikkat çeken Sural, “İran’ın ekonomisini ayakta tutan şey petrol satışları” dedi. Petrol gelirlerinin İran için kritik önemde olduğunu vurgulayan Sural, bölgedeki enerji denkleminin savaşın merkezinde yer aldığını ifade etti.

“SAVAŞIN ABD’YE MALİYETİ 25 MİLYAR DOLAR”

ABD’nin savaş sürecinde önemli bir ekonomik yük üstlendiğini belirten Sural, “ABD’nin savaş maliyeti 25 milyar dolar” açıklamasında bulundu. Savaşın yalnızca dış politika değil, iç ekonomi açısından da baskı yarattığını söyledi.

“TRUMP’IN DESTEĞİ GERİLİYOR”

ABD iç siyasetindeki tabloya da değinen Sural, Kasım seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin beklediği sonuçların henüz görünmediğini belirtti. “Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçileri memnun edecek sonuçlar beklenmiyor” diyen Sural, Trump’ın kamuoyu desteğine ilişkin de “Trump’ın destek oranı %34’lere gerilemiş durumda” ifadelerini kullandı.

“ABD HALKI İRAN SAVAŞINI DESTEKLEMİYOR”

Savaşın toplumsal karşılığına dikkat çeken Sural, “ABD halkı İran savaşını desteklemiyor” diyerek kamuoyunda ciddi bir savaş yorgunluğu oluştuğunu söyledi. Bu durumun Trump yönetimi üzerinde siyasi baskıyı artırdığı yorumları yapılıyor.

Melis Yaşar
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

