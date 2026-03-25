Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la süren savaşta her gün yaklaşık 2 dakikalık “başarı görüntülerinden” oluşan videolar izlediği iddiası Washington’da yeni bir tartışma başlattı. ABD’li yetkililere göre bu videolar, son 48 saatte gerçekleştirilen en etkili hava saldırılarını ve hedeflerin vurulma anlarını içeriyor; bir yetkili görüntüleri “patlayan hedeflerin derlemesi” olarak tanımladı.

Ancak bu durum, Trump’ın savaşın yalnızca “kazanç” kısmını gördüğü, kayıplar ve sahadaki zorluklar hakkında yeterince bilgilendirilmediği endişelerini beraberinde getirdi.

“KAZANIYORUZ” ALGISI GÜÇLENİYOR

Savaşın dördüncü haftasına girilirken Trump’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda giderek daha iyimser ve zafer odaklı bir dil kullanması dikkat çekiyor. Trump, son günlerde savaşın kazanıldığı yönünde mesajlar verirken, sahadaki tablo bu kadar net değil.

ABD ve İsrail hava üstünlüğünü büyük ölçüde ele geçirmiş olsa da İran hâlâ füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ayrıca İran’ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmadığı, bazı stratejik hedeflerin hâlâ aktif olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre, Trump’ın yalnızca “başarılı saldırı görüntüleri” ile beslenmesi, sahadaki karmaşık gerçekliği basitleştirmesine ve erken zafer ilanı gibi siyasi söylemlere yönelmesine neden olabilir.

SAVAŞ “GÖRSEL PROPAGANDA”YA MI DÖNÜŞTÜ?

Trump yönetiminin savaş iletişimi de eleştirilerin odağında. Beyaz Saray’ın savaş görüntülerini sosyal medyada yaygın şekilde kullanması ve hatta bazı videolarda popüler kültür unsurlarına yer verilmesi, savaşın “görselleştirilerek pazarlanması” tartışmasını doğurdu.

Emekli askerler ve uzmanlar, bu yaklaşımın savaşın gerçek maliyetini gölgelediğini, kamuoyunun çatışmaya dair algısını yüzeyselleştirdiğini savunuyor.

GERÇEK TABLO: CEPHE HALA SICAK

Sahadaki gelişmeler ise Trump’ın çizdiği iyimser tablonun aksine oldukça karmaşık. İran, Hürmüz Boğazı’nda enerji akışını kısıtlayarak küresel piyasaları sarsarken, bölgede ABD üsleri ve müttefik hedeflere yönelik saldırılar sürüyor.

Ayrıca ABD’nin bazı saldırıları durdurup diplomatik temas arayışına girmesi, savaşın henüz net bir sonuca ulaşmadığını ortaya koyuyor. İran ise resmi olarak müzakere iddialarını reddediyor ve çatışmanın devam edeceğini vurguluyor.

ERKEN ZAFER SÖYLEMİ RİSKİ

Analistler, Trump’ın geçmişte de askeri operasyonları “tam başarı” olarak nitelendirme eğiliminde olduğunu hatırlatıyor. Ancak mevcut tabloda savaşın hedeflerinin tam olarak gerçekleşmediği ve İran’ın hâlâ ciddi bir aktör olduğu vurgulanıyor.

Bu nedenle, Trump’a sunulan “highlight reel” içeriklerin, savaşın sadece bir yönünü yansıttığı ve bunun da liderin karar alma süreçlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.