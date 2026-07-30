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Italiano'dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler

Italiano'dan sıradaki rakip için çarpıcı sözler
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir rakibi eledik. Geçen sezon Avrupa Ligi’nde iyi işler yaptı. Turu geçmeyi hak ettik" dedi. Sıradaki rakip hakkında konuşan Italiano, ''Önümüzdeki rakip de iki maçını da kazandı. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Avrupa’da kolay maç yoktur'' dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, adını bir üst tura yazdırdı. 

''ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEKTİ''

Maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Italiano, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "İyi bir iş çıkardık. Bu sahada kazanmak gerçekten çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarı gayet iyiydik. İki gol bulduk ve iki maçta da gol yemedik. Bu da çok önemli. Böyle devam etmemiz gerekiyor. İlk maçı kazandığımız için risk almadık. Baskı yaptıkları için uzun oynadık. İkinci yarıda girdiğimiz ilk pozisyonda golü bulduk. Sonrasında rakip on kişi kaldı. Akıllı oynadık. İyi hazırlandık. Risk almadan oynadık. Önemli olan turu geçmekti ve bunu başardık" diye konuştu.

''ZOR BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ''

Güçlü bir rakibi elediklerini ifade eden Italiano, "Geçen sezon Avrupa Ligi’nde iyi işler yaptılar. Turu geçmeyi hak ettik. Önümüzdeki rakip de iki maçını da kazandı. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Avrupa’da kolay maç yoktur. Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Tur atladığımız için takım öz güven kazandı. Fizik kalitemiz arttıkça daha iyi işler yapacağız. Haftada üç maç yaparken mecburen rotasyon yapıyordum. Şu anda tek kulvarda mücadele ediyoruz. Geçen hafta oynayan oyuncularımı ödüllendirdim. Avrupa’da gruplara kaldığımız zaman daha fazla rotasyon olacak" açıklamasında bulundu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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