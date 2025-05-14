Trump İstanbul'a gelecek mi? Trump barış görüşmeleri için İstanbul'a mı geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya- Ukrayna barış görüşmelerine katılabileceği yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Özellikle Vladimir Putin'in davetiyle birlikte bu ihtimal daha da güç kazandı. Peki, Donald Trump İstanbul'a gerçekten gelecek mi? Barış görüşmelerine katılacak mı? İşte Trump'ın son açıklamaları ve gelişmelerin perde arkası…

TRUMP İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Uluslararası kaynaklarda geçen habere göre, ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılma ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. Suudi Arabistan'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN KATILMAMI İSTİYOR"

Trump açıklamasında, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" ifadelerini kullandı.