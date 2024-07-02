TRT Diyanet Çocuk frekansı ne? TRT Diyanet Çocuk neden yok?

RT Diyanet Çocuk, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde yayın hayatına devam ediyor. "Kalplere Yolculuk" temasıyla dini ve ahlaki değerleri çocuklara en doğru şekilde aktarmayı amaçlayan "TRT Diyanet Çocuk" kanalı 24 orijinal içeriği çocukların beğenisine sunuyor. Peki, TRT Diyanet Çocuk frekansı ne?TRT Diyanet Çocuk neden yok?

TRT DİYANET ÇOCUK FREKANSI NE?

TRT Diyanet Çocuk frekansı EURO 2024 maçları için sinyal daraltma nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrayabiliyor.

TRT Diyanet Çocuk kanalı frekans bilgilerişöyle:

TÜRKSAT 4A (42E)

Frekans: 11.794

POL:V/Dikey

Sembol: 30.000

FEC: 3/4

TÜRKSAT TKGS 84. Kanal