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TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
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TRT'nin canlı yayın akışı hakkında bilgi arayan izleyiciler, kesintisiz izleme linki olup olmadığını merak ediyor. 19 Ekim Cumartesi gününün TRT 1 yayın akışı belli oldu. Gün boyunca yayınlanacak olan diziler ve maçlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. TRT 1'de bugün hangi programların yer alacağı haberimizde!

TRT1'in bugünkü yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dizi severler ve yarışma programlarını takip edenler, bekledikleri yapımların ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. TRT1'in güncel yayın akışı, özellikle sevilen diziler, eğlenceli yarışmalar ve diğer programlarla dikkat çekiyor. İzleyiciler, gün içinde hangi programların ve dizilerin ekranlara geleceğini görmek için yayın akışı detaylarını takip ediyor. Peki, bugün TRT1 ekranlarında neler var? İşte TRT1'in bugünkü yayın akışı ve detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Beni Böyle Sev

07.45 Yedi Numara

08.45 Yeditepe İstanbul

09.50 Hayallerinin Peşinde

11.30 Kara Ağaç Destanı

14.50 Teşkilat

17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Teşkilat

TRT CANLI YAYIN AKIŞI | TRT canlı yayın akışı kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ, FİLMLERİ KAÇIRMAYIN!

TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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