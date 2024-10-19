TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
TRT'nin canlı yayın akışı hakkında bilgi arayan izleyiciler, kesintisiz izleme linki olup olmadığını merak ediyor. 19 Ekim Cumartesi gününün TRT 1 yayın akışı belli oldu. Gün boyunca yayınlanacak olan diziler ve maçlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. TRT 1'de bugün hangi programların yer alacağı haberimizde!
TRT1'in bugünkü yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Dizi severler ve yarışma programlarını takip edenler, bekledikleri yapımların ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. TRT1'in güncel yayın akışı, özellikle sevilen diziler, eğlenceli yarışmalar ve diğer programlarla dikkat çekiyor. İzleyiciler, gün içinde hangi programların ve dizilerin ekranlara geleceğini görmek için yayın akışı detaylarını takip ediyor. Peki, bugün TRT1 ekranlarında neler var? İşte TRT1'in bugünkü yayın akışı ve detaylar...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Beni Böyle Sev
07.45 Yedi Numara
08.45 Yeditepe İstanbul
09.50 Hayallerinin Peşinde
11.30 Kara Ağaç Destanı
14.50 Teşkilat
17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Teşkilat
TRT 1 CANLI YAYIN İLE DİZİLERİ, FİLMLERİ KAÇIRMAYIN!
TRT 1 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.