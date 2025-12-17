Kahramanmaraş’ta trafik canavarları kaçamadı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan 6 araç sürücüsü, Siber Şube Müdürlüğü personeli ile Trafik Jandarması ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu sürücüler hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Muhammet Özer