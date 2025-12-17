Haberler

Kahramanmaraş’ta trafik canavarları kaçamadı

Kahramanmaraş’ta trafik canavarları kaçamadı
Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye atarak o anları sosyal medyada paylaşan 6 sürücü, yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

  • Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 6 araç sürücüsü tespit edildi.
  • Söz konusu sürücüler hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.
  • Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik kazalarının önlenmesi için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve bu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan 6 araç sürücüsü, Siber Şube Müdürlüğü personeli ile Trafik Jandarması ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edildi.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan 6 sürücü yakalandı

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu sürücüler hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan 6 sürücü yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan 6 sürücü yakalandı

