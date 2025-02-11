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Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldüren N.Y. kim, yakalandı mı? Numan Kol öldü mü?

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldüren N.Y. kim, yakalandı mı? Numan Kol öldü mü?
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Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü. Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldüren N.Y. kim?

İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkarken arkasından geçen kadına hafif şekilde çarpan aracın içindeki 60 yaşındaki Numan Kol 2 kişi tarafından darp edildi. Atılan tokatların etkisi ile yere sert düşen adam, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Panikleyen katil zanlısı Kol'u kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldüren N.Y.kim, yakalandı mı?

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI ADAMI TEK TOKATLA ÖLDÜREN N.Y.KİM, YAKALANDI MI?

Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

KALP MASAJI YAPTI

Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÖLÜM SEBEBİ DARP OLABİLİR"

Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen akrabası Recep Kol, "Ambulansta da kalp masajı yapılıyor ama fayda etmiyor ölüyor. Ölüm sebebi kalp krizi de olabilir darp da olabilir" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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