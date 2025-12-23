Haberler

Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Güncelleme:
Bursa'da trafik denetiminde durdurulan S.A., ekiplere arkadaşının ehliyetini verdi. Genç adam polisin durumu fark edip "Fotoğraftaki sen değilsin" demesi üzeerine "Bu benim eski fotoğrafım, eski halim" karşılığını verdi ancak 18 bin 677 TL ceza ödemekten kurtulamadı.

  • Bursa'da S.A. adlı sürücü, arkadaşının ehliyetiyle araç kullanırken yakalandı.
  • S.A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesildi.
  • S.A.'nın kullandığı araç otoparka çekildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

"FOTOĞRAFTAKİ SEN DEĞİLSİN"

Ekiplere arkadaşının ehliyetini veren S.A., "Fotoğraftaki sen değilsin" diyen polis memuruna, "Bu benim eski fotoğrafım, eski halim" diyerek kendini savundu.

18 BİN 677 TL CEZA KESİLDİ

Bir süre sonra ehliyetin arkadaşına ait olduğunu itiraf eden S.A.'ya, 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMadlen Bubai:

Göbel devleti kandırıyor ne 18 bini ehliyeti verende aynı suçu işliyor. Hey yavrum hey...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

