Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı

Trafik cezalarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir karar aldı. 31 Ocak'taki Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezalarını indirimli ödeme süresi değişti. Yüzde 25 indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

İNDİRİMLİ ÖDEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Kararda ayrıca cezalarda "dörtte bir" ibaresi "cezadan yüzde 25" şeklinde değiştirildi.

Sürücüler, kesilen cezayı geciktirmeden 15 gün içerisinde ödediği zaman ceza tutarının üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanıyordu. Alınan yeni kararla birlikte o süreye 15 gün daha ilave edilerek toplam 1 aya çıkarıldı.