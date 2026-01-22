Haberler

Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte servis şoförü ile taksicinin tartışması yumrukluya kavgaya dönüştü. Kavga anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul'un Pendik ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde servis minibüsü şoförü ile taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.
  • Taraflar tartışmanın ardından birbirlerine fiziksel müdahalede bulundu ve yumruklaşmaya başladı.
  • Olay anları, trafikte bekleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da servis şoförü ile taksici arasındaki tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir servis minibüsü şoförü ile taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE ACIMADAN VURDULAR

Gerginliğin bir anda tırmanması üzerine taraflar birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yumruklaşmaya başlayan sürücüleri, yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERALARDA

Yaşanan arbede, trafikte bekleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; sürücülerin birbirlerine vurduğu ve diğer vatandaşların araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Serhat Yılmaz
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDenizli:

Bü ne biçim ülke ya her gün kavga her gün olay

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

