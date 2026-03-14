Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki Haber Videosunu İzle
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki
Trabzon'da bir camide Cuma hutbesi sırasında cemaatin cep telefonlarıyla ilgilendiğini fark eden imam, çileden çıktı. Hutbeyi dinlemenin farz olduğunu hatırlatan imam, telefonla meşgul olunmasının ibadetin ciddiyetine uygun olmadığını ifade ederek cemaatin bu davranışını eleştirdi. İmam, "Hutbeyi dinlemek farzdır, bu şekilde namazınız da kabul olmuyor, o zaman kıldırmıyorum namazı, hutbe de okumuyorum. Terk edin camiyi gidin." dedi.

  • Trabzon'da bir camide imam, Cuma hutbesi sırasında cemaatin telefonla ilgilenmesine tepki gösterdi.
  • İmam, hutbe dinlemenin farz olduğunu ve bu davranışın ibadetin ruhuna aykırı olduğunu söyledi.
  • İmam, cemaati telefonlarıyla ilgilenmeye devam etmeleri halinde camiyi terk etmelerini istedi.

Trabzon'da bir camide görev yapan imam, Cuma hutbesi sırasında telefonla ilgilenen cemaate sert sözlerle tepki gösterdi. Hutbe esnasında cemaatin cep telefonlarıyla meşgul olmasına sitem eden imam, hutbeyi dinlemenin farz olduğunu hatırlatarak cemaatin bu davranışının doğru olmadığını söyledi.

"HUTBEYİ DİNLEMEK FARZDIR"

Cuma hutbesi sırasında cemaate seslenen imam, hutbe okunurken telefonla konuşulmasının ve telefonla ilgilenilmesinin ibadetin ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Cemaatin dikkatini çekmeye çalışan imam, "Hutbeyi dinlemek farzdır. Farza uyacaksınız. Camiye geliyorsunuz ama hutbeyi dinlemiyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

İmam, hutbe sırasında bazı kişilerin telefonlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini belirterek, "Ben canlı yayın yapayım, siz Cuma'ya da gelmenize gerek yok, canlı yayından evinizden beni izlersiniz, oradan Cumanızı kılarsınız! Güya Müslümansınız, Müslümanlıkla alakalı bir şey demiyorsunuz, Müslümanlığı bilmiyorsunuz! Camiye geliyorsunuz, hutbe dinlemek farzdır, farza uyacaksınız. Sonra da "Elhamdülillah Müslümanım" diyorsunuz ama Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyorsunuz." dedi.

"TERK EDİN CAMİYİ"

Cemaatin uyarılara rağmen telefonlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini söyleyen imam, konuşmasının ilerleyen bölümünde tepkisini daha sert sözlerle dile getirdi.

İmam, "Elinizde cep telefonu... Hâlâ elinizde duruyor telefonlar... Farzı terk ediyorsunuz, sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor. Bu şekilde Cumanız da kabul olmuyor. Sonra "Hoca kızıyor"... Ben size doğru yolları gösteriyorum, Allah'ın dediğini söylüyorum size. Hutbeyi dinlemek farzdır! Sizin namazınız da kabul olmuyor... Kılmıyorum namazı! Hutbe de okumuyorum! Terk edin camiyi gidin ya! Sizle mi uğraşacağım?" sözleriyle cemaate tepki gösterdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (1)

MGk:

Saygı duruşuna dur desen çıt çıkmaz hepsi durur kuldan korktuğumuz kadar Allah'dan haşa korkmuyoruz oysa ki bu yolculuk son demlerin de Ah bir görebilsek

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

