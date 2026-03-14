Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Trabzon'da bir camide görev yapan imam, Cuma hutbesi sırasında telefonla ilgilenen cemaate sert sözlerle tepki gösterdi. Hutbe esnasında cemaatin cep telefonlarıyla meşgul olmasına sitem eden imam, hutbeyi dinlemenin farz olduğunu hatırlatarak cemaatin bu davranışının doğru olmadığını söyledi.

"HUTBEYİ DİNLEMEK FARZDIR"

Cuma hutbesi sırasında cemaate seslenen imam, hutbe okunurken telefonla konuşulmasının ve telefonla ilgilenilmesinin ibadetin ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Cemaatin dikkatini çekmeye çalışan imam, "Hutbeyi dinlemek farzdır. Farza uyacaksınız. Camiye geliyorsunuz ama hutbeyi dinlemiyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

İmam, hutbe sırasında bazı kişilerin telefonlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini belirterek, "Ben canlı yayın yapayım, siz Cuma'ya da gelmenize gerek yok, canlı yayından evinizden beni izlersiniz, oradan Cumanızı kılarsınız! Güya Müslümansınız, Müslümanlıkla alakalı bir şey demiyorsunuz, Müslümanlığı bilmiyorsunuz! Camiye geliyorsunuz, hutbe dinlemek farzdır, farza uyacaksınız. Sonra da "Elhamdülillah Müslümanım" diyorsunuz ama Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyorsunuz." dedi.

"TERK EDİN CAMİYİ"

Cemaatin uyarılara rağmen telefonlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini söyleyen imam, konuşmasının ilerleyen bölümünde tepkisini daha sert sözlerle dile getirdi.

İmam, "Elinizde cep telefonu... Hâlâ elinizde duruyor telefonlar... Farzı terk ediyorsunuz, sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor. Bu şekilde Cumanız da kabul olmuyor. Sonra "Hoca kızıyor"... Ben size doğru yolları gösteriyorum, Allah'ın dediğini söylüyorum size. Hutbeyi dinlemek farzdır! Sizin namazınız da kabul olmuyor... Kılmıyorum namazı! Hutbe de okumuyorum! Terk edin camiyi gidin ya! Sizle mi uğraşacağım?" sözleriyle cemaate tepki gösterdi.