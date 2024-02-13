Üye Girişi
Haberler

Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi!

Güncelleme:

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tonguç Çoban izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Tonguç Çoban hakkında araştırmalar yapılıyor. Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi!

TONGUÇ ÇOBAN KİMDİR?

Tonguç Çoban 1967 yılında Artvin'de doğdu. Giresun Eynesil nüfusuna kayıtlı. İlkokulu Giresun'da, ortaokul ve liseyi Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi. 1990 yılında üniversiteden mezun oldu.

Mezuniyet sonrası sendikal alanda uzman olarak çalışmaya başladı. 1994-2006 yılları arasında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) başkan danışmanlığı, araştırma-eğitim dairesi müdürlüğü, uluslararası ilişkiler danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

2006-2014 yılları arasında araştırma sektöründe çeşitli firmalarda yönetici olarak çalıştı; global araştırma firması Ipsos'ta Sosyal Araştırmalar Enstitüsü kurucu genel müdürlüğü yaptı.

2014 yerel seçimlerinde CHP Şişli ve İBB Meclis üyesi seçildi; İBB Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2019'dan bu yana ise İBB'de Başkan Danışmanı ve İlçe Belediyeleri Koordinatörü olarak görev yaptı.

2019 yılında, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban, İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi! Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi! Ali Ercan Akpolat kimdir? Ali Ercan Akpolat kaç yaşında, nereli? Ali Ercan Akpolat hayatı ve biyografisi! Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi! Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Aykut Erdoğdu hayatı ve biyografisi! Veli Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hayatı ve biyografisi! Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli? Utku Caner Çaykara hayatı ve biyografisi! Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu? Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title