Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi!

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TONGUÇ ÇOBAN KİMDİR?

Tonguç Çoban 1967 yılında Artvin'de doğdu. Giresun Eynesil nüfusuna kayıtlı. İlkokulu Giresun'da, ortaokul ve liseyi Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi. 1990 yılında üniversiteden mezun oldu.

Mezuniyet sonrası sendikal alanda uzman olarak çalışmaya başladı. 1994-2006 yılları arasında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) başkan danışmanlığı, araştırma-eğitim dairesi müdürlüğü, uluslararası ilişkiler danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

2006-2014 yılları arasında araştırma sektöründe çeşitli firmalarda yönetici olarak çalıştı; global araştırma firması Ipsos'ta Sosyal Araştırmalar Enstitüsü kurucu genel müdürlüğü yaptı.

2014 yerel seçimlerinde CHP Şişli ve İBB Meclis üyesi seçildi; İBB Meclisi'nde CHP Grup Sözcüsü ve Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2019'dan bu yana ise İBB'de Başkan Danışmanı ve İlçe Belediyeleri Koordinatörü olarak görev yaptı.

2019 yılında, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban, İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.