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Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı...

Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı...
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Ünlü film ve dizi yönetmeni Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli olduğu merak ediliyor. İstanbul'da tedavi gören Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti. Senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, "Hatırla Sevgili" ve "Salkım Hanım'ın Taneleri" gibi yapımlarla tanındı. Peki, Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu nereli?

Tomris Giritlioğlu kimdir, nereli? 67 yaşında hayatını kaybeden ünlü Tomris Giritlioğlu, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak pek çok başarılı projede yer aldı. 1957 yılında Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü. Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı...

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı ve yönetmenliğe belgesellerle başladı.

Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı...Tomris Giritlioğlu

İlk uzun metrajlı filmi "Suyun Öte Yanı" ile birçok ödül kazanan Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen "Salkım Hanımın Taneleri" ile ünlendi. Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu.

Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı...Tomris Giritlioğlu

"Kuruşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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