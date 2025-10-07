Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Tolgahan Sayışman uzun süredir gözlerden uzak. Elveda Rumeli'den Siyah İnci'ye uzanan başarılı kariyerinin ardından ünlü oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu. Peki, Tolgahan Sayışman oyunculuğu bıraktı mı? Tolgahan Sayışman'ın yeni mesleği ne? Tolgahan Sayışman'ın kariyerine dair detaylar haberimizde...

TOLGAHAN SAYIŞMAN OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Tolgahan Sayışman, uzun süredir ekranlardan uzak. Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şeref Sözü gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, son yıllarda herhangi bir projede yer almıyor.

Oyunculuk kariyerine ara veren Sayışman, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle ailesiyle olan görüntüleri, takipçileri tarafından "örnek aile tablosu" olarak yorumlanıyor. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen ünlü oyuncu, iki çocuk babası olarak özel hayatına yoğunlaşmış durumda.

Sayışman'ın ekranlardan uzak kalması, oyunculuğu tamamen bıraktığı yönünde tartışmalara yol açtı. Ancak, yetenekli oyuncunun kariyerine ara verip iş dünyasına yöneldiği biliniyor.

TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN YENİ MESLEĞİ NE?

Tolgahan Sayışman, oyunculuk dışında iş dünyasında aktif bir rol üstleniyor. Özellikle inşaat sektörü üzerine yoğunlaşan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin memleketi Arnavutluk ve Irak'ta büyük ölçekli projeler yürütüyor.

Sayışman'ın yatırımları, modern mimari anlayışını geleneksel dokularla buluşturuyor. Ünlü oyuncu, dört farklı noktada devam eden projeleri özel uçağıyla birebir denetliyor. Bu yaklaşımı, iş dünyasında da titiz ve detaycı bir profil çizmesine olanak sağlıyor.

Arnavutluk'taki konut ve ticari projelerin yanı sıra Irak'ta da inşaat çalışmalarını sürdüren Sayışman, iş dünyasındaki başarısını gözler önüne seriyor. Bu adımlar, oyunculuğa ara vermesinin ardından kariyerini tamamen yeni bir alana taşımak istediğini gösteriyor.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, KİMLERLE EVLİ?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Sayışman, oyunculuk kariyerine 2005 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak başladı.

Televizyon kariyerinde birçok hit dizide rol alan Sayışman, Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şeref Sözü ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak son dönemde projelerde yer almaması, hayranlarının merakını artırdı.

2017 yılında Arnavut kökenli oyuncu Almeda Abazi ile evlenen Tolgahan Sayışman'ın bu evlilikten bir kızı ve bir oğlu bulunuyor. Çiftin sosyal medyada sıkça paylaştığı aile görüntüleri, takipçiler tarafından büyük beğeni topluyor ve genç çift "örnek aile" olarak gösteriliyor.

Sayışman'ın hem iş hem de aile hayatında yoğun bir dönemden geçtiği gözlemleniyor. Oyunculuğa ara vererek iş dünyasına yönelmesi, onun çok yönlü bir kariyere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.